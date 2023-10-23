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Сегодня, 12:15

PARI и «Нефтехимик» разработали уникальную форму к юбилею клуба

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Нижнекамский «Нефтехимик», выступающий в КХЛ, представил новую стильную форму, разработанную совместно с официальным партнером клуба — букмекерской компанией PARI. Уникальная коллекция посвящена 55-летию «Нефтехимика» и вдохновлена игровыми комплектами, в которых команда выступала в год основания.

Клуб «Нефтехимик» появился в Нижнекамске в 1968 году и прошел путь от участника городских соревнований до плей-офф КХЛ. В честь юбилея «Нефтехимик» и PARI обратились к истокам и представили джерси тех же оригинальных морковных цветов, в каких команда впервые сыграла перед болельщиками. Кроме того, на свитера хоккеистов нанесли букву Н, которая украшала форму 55 лет назад.

Болельщики по достоинству оценят и другие элементы дизайна новой формы. В частности, создатели разместили в районе плеч и на спине специальные паттерны, в основе которых лежит структура цепи макромолекул синтетического каучука. Ее изобразили графически в виде пересекающихся гексагонов. Кроме того, на воротники нанесли название города Нижнекамска на татарском языке, обрамленное традиционным национальным узором.

Создатели памятных джерси ждут, что в новой форме «Нефтехимик» не только раскрасит серые осенне-зимние тона, но и продолжит выступления в КХЛ с особенной мотивацией. Так уже произошло в прошлом сезоне, когда началось сотрудничество «Нефтехимика» и PARI. После непростого старта команда поймала удачу и в последний момент пробилась в плей-офф, где дошла до 1/4 финала Кубка Гагарина.

За время сотрудничества PARI и «Нефтехимик» успели порадовать болельщиков рядом запоминающихся совместных акций. Главными из них стали песня и клип «Победная стая» в исполнении группы «Дископровокация». В ролике снялись хоккеисты команды и главный тренер Олег Леонтьев.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Нефтехимик
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