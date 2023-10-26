PARI и «Шинник» проведут благотворительный матч в 16-м туре ФНЛ

28 октября букмекерская компания PARI вместе с футбольным клубом «Шинник» проведут благотворительную кампанию. Она состоится в рамках 16-го тура первой лиги в матче против московского «Торпедо» и будет направлена на помощь 14-летней девочке из Ярославля, у которой диагностирован острый лимфобластный лейкоз.

Внести свой вклад и помочь может любой болельщик. Для этого достаточно приобрести билет и прийти на стадион на субботний матч. За каждого фаната, который посетит игру «Шинника» с «Торпедо», будет перечислено 200 рублей в благотворительный фонд «Дети Ярославля». Чем больше болельщиков придет на матч в этот день, тем больше средств будет перенаправлено в фонд.

Встреча 16-го тура между «Шинником» и «Торпедо» состоится на домашней арене ярославцев. Матч стартует в 16.00 по московскому времени. Билеты на игру уже в продаже.