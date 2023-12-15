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Сегодня, 12:00

«Пари НН», «Амкал», 9Pandas и другие партнеры PARI поздравили клиентов компании с Новым годом в видеообращении

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В канун Нового года букмекерская компания запустила праздничный проект «Новогодняя почта PARI». Все желающие смогут отправить своим родным и близким именные новогодние видеооткрытки с поздравлениями от любимых спортсменов.

В проекте приняли участие партнеры букмекерской компании: футбольный клуб «Пари НН», медиафутбольный клуб «Амкал», киберспортивная команда 9Pandas, хоккейный клуб «Торпедо» и другие. Они подготовили для всех новогодние поздравления и теплые пожелания. С этого момента при входе на сайт букмекера у пользователей появилась возможность выбрать логотип своей любимой команды и посмотреть видеопоздравления от нее.

Чтобы поздравить своих близких и друзей с Новым годом, следует заполнить специальную форму на странице проекта. Для этого нужно нажать кнопку «Создать открытку», написать имя адресата поздравления и указать электронную почту. Открытки можно скачивать и выкладывать в социальных сетях.

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ФК Амкал
ФК Нижний Новгород
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