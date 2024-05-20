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«Пари НН» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 21 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Пари НН» — ЦСКА 21 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Виллиан Роша (ЦСКА).
Фото Global Look Press
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21 мая «Пари НН» сыграет с ЦСКА в 29-м туре РПЛ. Поединок на стадионе «Нижний Новгород» начнется в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция на matchtv.ru, канале «Матч! Премьер» и сайте компании Winline стартует в 19.50 мск. Команды рассудит рефери Василий Казарцев.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
20 мая, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
ЦСКА

Эксперты компании Winline ждут успеха армейцев. На команду Владимира Федотова предложили коэффициент 2.23, что соответствует 43% вероятности исхода. Выигрыш парней Саши Илича доступен за 3.45 (28%). Ничья оценена в 3.35 (29%).

«Пари НН» не уступил в двух из трех прошлых очных матчей. На то, что москвичи снова уедут без победы, можно сыграть за 1.70.

Победа ЦСКА с форой (0) идет за 1.57. Идентичная фора на хозяев — за 2.40.

Первый гол в исполнении «Нижнего» дали по 2.85. Котировка на то, что счет откроют красно-синие, — по 2.21. Вариант «никто» имеется в линии за 3.65.

Владимир Федотов (ЦСКА). ЦСКА вылетел из Кубка и не попадет в топ-4 РПЛ. Выезд в Нижний — отличная возможность отвести душу, ведь дела «Пари НН» еще хуже

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.18, ТМ 2.5 — в невысокие 1.63. Обмен результативными попаданиями идет за 1.91, противоположный рынок — за 1.89.

Самый вероятный счет, по версии аналитиков Winline, — 1:1. Его предложили за 5.40.

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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