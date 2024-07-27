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Сегодня, 12:15

«Пари НН» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 27 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Пари НН» — ЦСКА 27 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Николай Калинский («Пари НН»).
Фото Официальная страница ФК «Пари НН» ВКонтакте, Соцсети
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27 июля «Пари НН» и ЦСКА откроют субботнюю программу второго тура РПЛ. Поединок пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Главный судья Павел Кукуян даст стартовый свисток в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 14.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 15:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
ЦСКА

По мнению аналитиков, у москвичей больше шансов на три очка: на победу коллектива Марко Николича предложили котировку 1.80, что составляет примерно 37% вероятности. Ничья доступна за 3.60 (31%). Триумф хозяев можно взять за 4.90 (32%).

ЦСКА обыграл нижегородцев в обоих матчах прошлого сезона РПЛ. Считаете, что теперь «Пари НН» наберет очки? Хватайте опцию 1Х за 2.03.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.20, ТМ 2.5 — в 1.70.

«Обе забьют» дали за 2.12, обратный вариант — за 1.75.

ФК &laquo;Факел&raquo;. В субботу «Факел» дебютирует на новом стадионе. Дерзкий новичок РПЛ «Акрон» едет в Воронеж, чтобы сорвать праздник

В предыдущей домашней встрече с красно-синими команда Саши Илича уступила с разгромным счетом (2:6). Коэффициент на то, что армейцы снова оформят больше двух голов, — 3.35.

При этом наиболее вероятный результат противостояния, по версии экспертов, указывает на победу ЦСКА с минимальным счетом. А два других — на ничью:

  • 1:0 — за 6.00;
  • 0:0 — за 7.00;
  • 1:1 — за 7.50.
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