Прогнозы на спорт
Сегодня, 08:15
21 мая в 29-м туре чемпионата России «Пари НН» выступит против ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также сайт компании Winline. Старт трансляции в 19.50 мск. Соблюдение правил проконтролирует судья Василий Казарцев.
Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом ЦСКА. На выигрыш армейцев можно поставить с коэффициентом 2.23, вероятность такого исхода — примерно 43%. Ничья доступна за 3.35 (29%), успех «Нижнего Новгорода» — за близкие 3.45 (28%).
Парни Саши Илича не уступили в двух из трех прошлых очных матчей. На то, что москвичи снова уедут без победы, можно сыграть за 1.70.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.18, ТМ 2.5 — в невысокие 1.63. Обмен голами идет за 1.91, противоположный рынок — за 1.89.
Самый вероятный счет, по версии аналитиков Winline, — 1:1. Его предложили за 5.40.
В шести из семи прошлых матчей нижегородцев влетело не меньше четырех голов. В том же количестве встреч команды Илича отличились оба соперника. А дома «Пари НН» не выиграл в пяти поединках подряд. ЦСКА — в тройке самых результативных клубов сезона (48). В шести из восьми прошлых выступлений армейцев в премьер-лиге зафиксировано минимум три взятия ворот. Также москвичи не уступили восемь раз за прошлые 10 туров. Напрашивается их победа или ничья и несколько забитых мячей.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.87.
Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736