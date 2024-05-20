21 мая в 29-м туре чемпионата России «Пари НН» выступит против ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также сайт компании Winline. Старт трансляции в 19.50 мск. Соблюдение правил проконтролирует судья Василий Казарцев.

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом ЦСКА. На выигрыш армейцев можно поставить с коэффициентом 2.23, вероятность такого исхода — примерно 43%. Ничья доступна за 3.35 (29%), успех «Нижнего Новгорода» — за близкие 3.45 (28%).

Парни Саши Илича не уступили в двух из трех прошлых очных матчей. На то, что москвичи снова уедут без победы, можно сыграть за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.18, ТМ 2.5 — в невысокие 1.63. Обмен голами идет за 1.91, противоположный рынок — за 1.89.

Самый вероятный счет, по версии аналитиков Winline, — 1:1. Его предложили за 5.40.

Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — ЦСКА

В шести из семи прошлых матчей нижегородцев влетело не меньше четырех голов. В том же количестве встреч команды Илича отличились оба соперника. А дома «Пари НН» не выиграл в пяти поединках подряд. ЦСКА — в тройке самых результативных клубов сезона (48). В шести из восьми прошлых выступлений армейцев в премьер-лиге зафиксировано минимум три взятия ворот. Также москвичи не уступили восемь раз за прошлые 10 туров. Напрашивается их победа или ничья и несколько забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.87.

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