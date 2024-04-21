21 апреля «Динамо» заедет в гости к «Пари НН» в 25-м туре чемпионата России. Начало поединка на стадионе «Нижний Новгород» — в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте компании Winline, а также на телеканале «Матч ТВ» с 13.55 мск.

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят победу парням Марцела Лички. На гостей представлен коэффициент 2.08, что примерно соответствует 48% вероятности. Ничья доступна за 3.55 (26%), триумф хозяев — за схожие 3.60 (26%).

За восемь встреч с бело-голубыми «Нижний Новгород» выиграл всего один раз, а уступил — четыре. Котировка на непоражение команды Сергея Юрана — 1.79.

Успех «Динамо» с форой (0) дан за 1.50, та же фора на их соперника — за 2.54.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.99, ТМ 2.5 — за 1.82.

Первый гол в игре от «Пари НН» доступен по 2.85, результативный старт москвичей — по 2.07.

Опция «обе забьют» идет за 1.77, противоположный рынок — за 2.05.

Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 5.80.

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