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«Пари НН» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 21 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Пари НН» — «Динамо» 21 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Лука Гагнидзе и Илья Жигулев («Динамо» — «Пари НН»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
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21 апреля «Динамо» заедет в гости к «Пари НН» в 25-м туре чемпионата России. Начало поединка на стадионе «Нижний Новгород» — в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте компании Winline, а также на телеканале «Матч ТВ» с 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Динамо

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят победу парням Марцела Лички. На гостей представлен коэффициент 2.08, что примерно соответствует 48% вероятности. Ничья доступна за 3.55 (26%), триумф хозяев — за схожие 3.60 (26%).

За восемь встреч с бело-голубыми «Нижний Новгород» выиграл всего один раз, а уступил — четыре. Котировка на непоражение команды Сергея Юрана — 1.79.

Успех «Динамо» с форой (0) дан за 1.50, та же фора на их соперника — за 2.54.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.99, ТМ 2.5 — за 1.82.

Педро, Клаудиньо и&nbsp;Матео Кассьерра (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» закрепился в топе таблицы, но расслабляться рано. Прыткий «Оренбург» еще не проигрывал в РПЛ этой весной

Первый гол в игре от «Пари НН» доступен по 2.85, результативный старт москвичей — по 2.07.

Опция «обе забьют» идет за 1.77, противоположный рынок — за 2.05.

Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 5.80.

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РПЛ
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