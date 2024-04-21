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Сегодня, 08:15

«Пари НН» — «Динамо»: москвичи пропустили в 11 выездах из 12

Прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Динамо» 21 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Дмитрий Тихий и Фабиан Бальбуэна («Пари НН» — «Динамо»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
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21 апреля в 25-м туре чемпионата России «Пари НН» примет «Динамо». Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут на сайте winline.ru и телеканале «Матч ТВ». Старт трансляции — в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Динамо

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом «Динамо». На триумф гостей можно поставить с коэффициентом 2.08, вероятность такого исхода — примерно 48%. Ничья доступна за 3.55 (26%), успех «Пари НН» — за схожие 3.60 (26%).

За восемь встреч с «Динамо» нижегородцы победили всего один раз, а проиграли — четыре. Котировка на то, что парни Сергея Юрана не уступят, — 1.79.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.99, ТМ 2.5 — за 1.82.

Обмен результативными ударами идет за 1.77, противоположный рынок — за 2.05.

Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 5.80.

Педро, Клаудиньо и&nbsp;Матео Кассьерра (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» закрепился в топе таблицы, но расслабляться рано. Прыткий «Оренбург» еще не проигрывал в РПЛ этой весной

Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Динамо»

Нижегородцы забили в четырех прошлых турах РПЛ из пяти. А динамовцы пропустили в 11 из 12 предыдущих выездов. При этом в пяти недавних встречах в чемпионате с участием москвичей из шести отличились обе команды. К тому же «Пари НН» при родных фанатах не проиграл в девяти из 10 поединков. Будет обоюдоострая борьба и обмен голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.77.

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