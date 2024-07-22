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«Пари НН» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 22 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Пари НН» — «Рубин» 22 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Рубин» — «Пари НН».
Фото Официальный сайт ФК «Рубин»
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22 июля «Пари НН» и «Рубин» закроют программу первого тура РПЛ. Поединок пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Главный судья Рафаэль Шафеев даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Рубин

По мнению аналитиков, у казанцев больше шансов на три очка: на победу коллектива Рашида Рахимова предложили котировку 2.45, что составляет примерно 37% вероятности. Ничья доступна за 3.25 (31%). Триумф хозяев можно взять за 3.10 (32%).

Нижегородцы обыграли «Рубин» во всех четырех матчах в РПЛ. Считаете, что их серия без поражений продолжится? Хватайте опцию 1Х за 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.40, ТМ 2.5 — в 1.60.

«Обе забьют» дали за 2.10, обратный вариант — за 1.75.

Маскот &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за титул чемпиона России в сезоне-2024/25. Но петербуржцы — явные фавориты

В обеих домашних встречах с красно-зелеными «Пари НН» добился успеха с одинаковым счетом (2:1). Коэффициент на то, что команда Саши Илича оформит больше одного гола, — 2.20.

При этом два наиболее вероятных результата противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью. А третий — на победу «Рубина»:

  • 0:0 — за 6.00;
  • 1:1 — за 6.50;
  • 1:0 — за 7.00.
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ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
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