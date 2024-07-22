22 июля «Пари НН» и «Рубин» закроют программу первого тура РПЛ. Поединок пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Главный судья Рафаэль Шафеев даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 19.55 мск.

По мнению аналитиков, у казанцев больше шансов на три очка: на победу коллектива Рашида Рахимова предложили котировку 2.45, что составляет примерно 37% вероятности. Ничья доступна за 3.25 (31%). Триумф хозяев можно взять за 3.10 (32%).

Нижегородцы обыграли «Рубин» во всех четырех матчах в РПЛ. Считаете, что их серия без поражений продолжится? Хватайте опцию 1Х за 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.40, ТМ 2.5 — в 1.60.

«Обе забьют» дали за 2.10, обратный вариант — за 1.75.

В обеих домашних встречах с красно-зелеными «Пари НН» добился успеха с одинаковым счетом (2:1). Коэффициент на то, что команда Саши Илича оформит больше одного гола, — 2.20.

При этом два наиболее вероятных результата противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью. А третий — на победу «Рубина»: