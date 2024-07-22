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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

«Пари НН» — «Рубин»: казанцы еще ни разу не обыгрывали нижегородцев в РПЛ

Прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Рубин» 22 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Пари НН» — «Рубин».
Фото Официальный сайт ФК «Рубин»
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22 июля состоится заключительная встреча первого тура РПЛ — «Рубин» пожалует в гости к «Пари НН». Команды рассудит бригада Рафаэля Шафеева. Игра на стадионе «Нижний Новгород» начнется в 20.00 по московскому времени. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут ее в прямом эфире с 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Рубин

Специалисты считают гостей фаворитами: успех «Рубина» доступен за 2.45, это около 37% вероятности. На победу «Пари НН» предложили 3.10 (32%). Ничья идет за 3.25 (31%).

Триумф команды Саши Илича с форой (0) можно взять за 2.13. Эта же опция на казанцев представлена за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.40, ТМ 2.5 — в 1.60. Котировка на «обе забьют» — 2.10, на обратный рынок — 1.75.

В последней очной встрече нижегородцы выиграли всухую (1:0). На то, что они снова не пропустят от красно-зеленых, дали коэффициент 3.00.

Маскот &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за титул чемпиона России в сезоне-2024/25. Но петербуржцы — явные фавориты

Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Рубин»

Нижегородцы обыграли казанцев во всех четырех предыдущих матчах в РПЛ. И если дома красно-зеленые дважды уступили всухую с минимальным счетом (0:1), то в обеих выездных встречах обменялись голами со своими обидчиками (1:2). Ситуация располагает к продолжению тренда: команда Рашида Рахимова отличилась и пропустила в восьми подряд поединках чемпионата, «Пари НН» после прихода Саши Илича сделал то же самое в четырех играх из шести.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
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