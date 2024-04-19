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Сегодня, 15:15

«Пари НН» забил стрелку московским клубам

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Нижегородскому футбольному клубу «Пари НН» осталось провести четыре домашних матча в российской премьер-лиге в сезоне-2023/24. Все игры пройдут с командами из Москвы. Нижегородцы при поддержке своего стратегического партнера, букмекерской компании PARI, подготовили «хулиганское» видео, в котором призывают всех жителей города объединиться и «решить конфликт на Стрелке», где и находится клубный стадион.

21 апреля первым на Стрелку выйдет «Динамо», а уже через три дня в Нижнем Новгороде ждут «Локомотив». В начале мая в гости к «Пари НН» нагрянет «Спартак», а ближе к концу месяца в предпоследнем туре РПЛ Нижний Новгород ждет битва с ЦСКА.

В видеоролике снялись главный тренер нижегородцев Сергей Юран, капитан команды Кирилл Гоцук, а также футболисты Николай Калинский, Артур Нигматуллин, Илья Кухарчук и другие. По сценарию они в хулиганских образах собираются на Стрелку, призывая жителей города достойно встретить мощных соперников из Москвы.

«Они (московские команды), наверное, думают, что десятое место ? наш потолок, а три очка легко упадут им в копилку. Но это футбол, парни, и победу до игры не присуждают. А болельщикам хочу сказать, что на всех четырех играх мы ждем полный стадион. Наша арена должна стать единым фанатским зарядом, который погонит «Пари НН» в атаку. Приходите на Стрелку, и мы вместе забьем ее москвичам!» ? призвал капитан команды Кирилл Гоцук.

«Впрячься» за «Пари НН» в предстоящих матчах сможет не вся команда. Константин Марадишвили порвал «кресты» и вылетел до конца сезона. Неделю спустя к нему присоединился опорник Мамаду Майга, получивший аналогичное повреждение. Среди других сложностей — условная дисквалификация Сергея Юрана, но это не помешает ему рулить командой на бровке.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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