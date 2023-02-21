PARI первым из букмекеров запустил фрибеты в разделе «Быстрые игры»

Букмекерская компания PARI первой на российском рынке запустила специальное предложение для раздела «Быстрые игры», где можно заключать пари и моментально узнавать результаты. Для новых клиентов теперь доступны фрибеты для ставок на нарды, буллиты, дартс, спортивный бридж и интерактивный бокс.

Для того чтобы получить фрибеты, новый клиент после прохождения регистрации и идентификации должен пополнить счет на сумму от 1000 рублей. После этого в разделе «Быстрые игры» у него появляются 20 фрибетов по 50 рублей. Их можно использовать для заключения пари на любые соревнования в рамках указанного раздела в течение 14 дней после регистрации.

Все дисциплины в «Быстрых играх» транслируются в режиме реального времени. В отличие от традиционных ставок, в этом разделе результат игры определяется в течение нескольких секунд. Игры доступны на сайте и в приложении PARI 24/7. Разрешенный размер ставок — от 25 до 150 000 рублей. Максимальный выигрыш — 1 500 000 рублей.