PARI победила в пяти номинациях премии спортивного маркетинга MarSpo Awards 2023

25 мая определились победители ежегодной независимой профессиональной премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards 2023. На престижные награды претендовали лидеры спортивной индустрии, представившие самые актуальные кейсы на стыке спорта и бизнеса.

Букмекерская компания PARI стала лауреатом в пяти номинациях: «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте», «Лучшая организация открытия/закрытия сезона», «Лучший PR-проект спортивного клуба/события/организаций», «Лучшая спонсорская активация до 1 миллиона рублей» и «Лучший digital-проект». Кроме того, жюри премии вручило PARI серебряную награду в номинации «Лучший проморолик спортивного клуба/лиги/федерации».

Две золотых награды из пяти PARI завоевала благодаря уникальному для российского футбола проекту сотрудничества с клубом из Нижнего Новгорода. Перед стартом сезона-2022/23 российской премьер-лиги компания стала титульным спонсором и владельцем прав на название команды «Пари НН». Партнеры успешно реализовали ряд совместных проектов, в том числе шоу с дронами на презентации нового клубного логотипа, а также представление новой формы команды в ключевых городских локациях.

Жюри премии оценило кейс с неймингом «Пари НН» главным призом в номинации «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте». За шоу на презентации сезона PARI завоевала золотую награду «Лучшая организация открытия/закрытия сезона». Кроме того, компания вместе с презентацией новой формы «Пари НН» получила серебро в номинации «Лучший проморолик спортивного клуба, лиги, федерации, события».

В сезоне-2022/23 PARI также провела необычную акцию с презентацией формы еще одного футбольного клуба-партнера — ярославского «Шинника». Сначала партнеры представили игровую форму, посвященную купюре 1000 рублей, на которой изображен Ярославль, и лишь затем показали болельщикам настоящий комплект. Этот кейс собрал высшие оценки жюри в номинациях «Лучший PR-проект спортивного клуба/события/организации» и «Лучшая спонсорская активация (бюджет до 1 миллиона рублей)».

Лучшим digital-проектом эксперты премии назвали PARI PASS — уникальную интерактивную игровую платформу, где геймеры ведут борьбу за огромное количество призов, в том числе одному из участников достался ВИП-билет на майский «мейджор» по CS:GO в Париже. С этим же проектом компания получила бронзу в номинации «Лучшая спонсорская интеграция/активация в киберспорте».