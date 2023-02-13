PARI помогла болельщикам «Амкала» разработать уникальные лого и мерч в рамках проекта «Герои твоей команды»

Страсть к игре, эмоциональные заряды, вибрации трибун — все это легло в основу нового проекта букмекерской компании PARI, посвященного болельщикам и их любимым спортивным командам. На протяжении года компания будет рассказывать о самых преданных фанатах и помогать им в исполнении желаний, связанных с их кумирами.

«Герои твоей команды» — проект букмекерской компании PARI, посвященный самым преданным фанатам. Компания собирает истории болельщиков из разных уголков страны на специальном сайте и снимает об этом документальные фильмы. Сайт будет пополняться в течение года. Если у поклонников спорта есть интересная мечта, связанная с любимой командой, они могут рассказать о ней на странице проекта. PARI намерена осуществить как можно больше желаний.

Герой первой истории проекта — руководитель фан-сектора «Амкала» Валера. Футбол он любит с детства, и, хотя родители отговорили его от профессиональных занятий спортом, страсть к игре осталась.

«Амкал», за который болеет Валера, — одна из самых популярных медиафутбольных команд России, титульным спонсором которой выступает БК PARI. Он привлек внимание матчами с профессиональными соперниками и даже встречался с московским «Динамо», в составе которого на поле вышел один из самых известных российских хоккеистов Александр Овечкин. В прошлом году «Амкал» получил приглашение выступить в Кубке России и дошел до 1/64 финала.

Валера неслучайно болеет за «Амкал», хотя его любимая команда не выступает на профессиональном уровне. Вместо статусных соревнований, сильных лиг и борьбы за титулы Валера и его друзья по сектору выбрали поддержку таких же ребят, как они сами.

«Мы болеем за наших пацанов, — говорит он. — Моя задача — сделать так, чтобы команда всегда это чувствовала, чтобы пришедшие на трибуну оставили там часть себя».

Связь «Амкала» с болельщиками максимально тесная. Даже во время матчей границы между полем и трибунами — лишь формальность. Энергетика фанатов передается игрокам и возвращается от них на трибуны. Поэтому поклонников «Амкала» становится все больше.

Валера давно мечтал, чтобы фан-сектор «Амкала» был более заметным и обновил свой стиль. Теперь это желание исполнилось. При поддержке БК PARI у фан-движа «Амкала» появились собственный логотип, фирменный знак и мерч.