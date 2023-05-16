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16 мая, 13:15

PARI помогла болельщику «Лады» провести тренировку с кумирами в рамках проекта «Герои твоей команды»

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«Герои твоей команды» — проект букмекерской компании PARI, посвященный самым верным спортивным фанатам. Компания собирает истории болельщиков из разных уголков страны на специальной странице и снимает об этом документальные фильмы. Сайт будет пополняться новыми историями в течение года. Если у поклонников спорта есть заветная мечта, связанная с любимой командой, они могут рассказать о себе на странице проекта. PARI намерена осуществить как можно больше желаний.

У болельщиков тольяттинской «Лады» в этом году сбылась мечта о возвращении любимого клуба в КХЛ. Один из поклонников команды, местный житель Антон, испытал двойное счастье. PARI помогла ему исполнить заветное желание — выйти на лед с кумирами.

Любовь к «Ладе» Антону передал отец. Сын болеет за клуб из Тольятти почти 20 лет, не пропускает домашние матчи и даже гоняет на выезды. Антон работает в антикварной лавке, а для поддержания формы играет во флорбол, защищая ворота своей команды.

Роль вратаря Антон выбрал, когда увидел в игре за «Ладу» Василия Кошечкина. Бывший голкипер сборной России — уроженец Тольятти, выступал за «Ладу» в 2003-2007 и 2008-2009 годах. Как признается Антон, именно с тех лет он мечтал сыграть в воротах против профессиональных хоккеистов.

Антон много лет искал возможность осуществить мечту и написал о ней PARI. При содействии «Лады» компания помогла Антону оказаться на одном льду с настоящими профи из его любимой команды. Хотя, как признался болельщик, сначала он принял все за розыгрыш. «Сказал: это шутка, пранк? В первый день никому ничего не говорил», — рассказал Антон.

Тем не менее выход на лед состоялся. А больше всего Антона порадовало, что тренировка получилась полноценной. Его любимые игроки отработали броски по воротам без поддавков: «Страшно еще бьют. Шайба — бам-бам. Они прямо нормально побросали, я почувствовал», — поделился эмоциями болельщик «Лады».

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