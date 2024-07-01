PARI построит баскетбольную площадку и проведет турнир на вечеринке «ПАРИ НА ШУМЕ 2.0»

6 июля на одной из самых атмосферных площадок Москвы Yauza Place во второй раз пройдет вечеринка «ПАРИ НА ШУМЕ» — совместный проект букмекерской компании PARI и креативного агентства «На шуме». На мероприятии впервые состоится баскетбольный турнир с участием медийных команд и профессиональных баскетболистов.

Прямо в одной из студий на Яузе PARI построит баскетбольную площадку и совместно с медийной баскетбольной командой Dawgs и «На шуме» соберет блогеров и баскетболистов на турнир 1x1 с общим призовым фондом 80 тысяч рублей.

За приз сразятся Алексей Миронов (AVG), Ислам Зафесов (Sayonara Boys), Артем Поздняков (Players Club), Док (Hardcore), Руслан Хабиров (Dawgs), баскетболист Даниил Коломенский, игрок «Амкала» Никита Барсуков и победитель совместного конкурса Dawgs, PARI и «НА ШУМЕ» в Telegram. Задача каждого из участников конкурса — написать пост о том, почему именно он должен сыграть в турнире.

В специальной зоне PARI Friends гости, у которых есть приложение букмекера и история ставок за 2024 год, смогут бесплатно создать футболку с персональным дизайном.

Премия «На шуме» второй год подряд отмечает хип-хоп-артистов, битмейкеров и диджеев, которые больше всех пошумели в индустрии. Хедлайнером вечеринки станет рэпер Obladaet. Также в Yauza Place выступят Studio21, Romsta, Lesha Mironov и Stas Satori.

Вход платный. В Telegram-канале PARI пройдет розыгрыш билетов на вечеринку.