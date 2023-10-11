PARI представила сайт о The International 2023. Все о главном турнире по Dota 2

Букмекерская компания PARI в преддверии The International 2023 запустила специальный сайт, на котором собрана вся информация о главном киберспортивном турнире года. БК поможет зрителям быть в курсе всех новостей и не пропустить ни одного исхода, даже если матчи затянутся до самого утра. Все, что геймеры хотели бы знать о чемпионате (призовой фонд, даты проведения, история чемпионата), представлено на одной площадке.

На сайте всегда будет актуальное расписание и постоянно обновляющиеся сетки групповой стадии и плей-офф турнира. Фанаты также смогут ознакомиться со всеми составами участников TI12, а главное — не пропустить матчи любимых коллективов. Ведь в групповой стадии поклонников киберспорта ждут сразу четыре параллельных трансляции, которые можно будет посмотреть на специальной странице PARI. Кроме того, пользователи смогут делать ставки на своих фаворитов, не переходя на другие вкладки и не отвлекаясь от просмотра. А еще на этих страницах будет собрана статистика коллективов, которая поможет повысить винрейт прогнозов.

Более подробную аналитику по играм, а также самые свежие новости о The International и его участниках фанаты смогут найти в разделе «Блог». Там авторы киберспортивного раздела PARI будут делиться своими эмоциями, мнениями и прогнозами.

The International 2023 по Dota 2 стартует 12 октября. Турнир пройдет в Сиэтле, США. На чемпионате выступят 20 команд из шести регионов. СНГ на TI12 будут представлять четыре команды.