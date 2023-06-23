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Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

PARI признана лучшей букмекерской компанией на премии «Спорт и Россия»

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22 июня в Moscow Country Club состоялась церемония награждения десятой премии «Спорт и Россия». Букмекерская компания PARI завоевала награды сразу в двух номинациях: «Лучшая букмекерская компания» и «Лучший хоккейный проект».

PARI признана лучшей букмекерской компанией в категории «Профессионалы спорта и здорового образа жизни». Экспертная комиссия отметила растущую роль PARI на рынке, вклад компании в развитие спорта, креативные проекты и популярность среди игроков.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. Итоги Кубка России в PARI: «Краснодар» стал самым популярным клубом среди игроков, «Спартак» шел третьим фаворитом на титул

Рождественский гала-матч, организованный «Звездой России» и компанией PARI 9 января на Красной площади, победил в номинации «Лучший хоккейный проект». Встреча команд «PARI-Москва» и «Звезда России» позволила собрать вместе звезд российского спорта, шоу-бизнеса и общественных деятелей. Мероприятие вызвало живой интерес аудитории. Жюри конкурса отметило вклад участников матча, прошедшего при температуре -25 градусов, в продвижение принципов здорового образа жизни.

Прогнозы на спорт
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