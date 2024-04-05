PARI признана лучшим букмекером года

Букмекерская компания PARI стала обладателем престижной премии «РБ 2024» в номинации «Гран-при: лучший букмекер года». Торжественная церемония прошла 4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

Кубок «Гран-при» — самая ценная награда премии. Жюри отдает победу в этой номинации букмекерским компаниям, продемонстрировавшим наибольшие достижения на рынке за прошедший год. PARI в 2023 году показала стремительный рост в индустрии, заняв заслуженное место в числе крупнейших компаний России по доле рынка. Впечатляющими оказались показатели роста чистой прибыли: она увеличилась на 400% и достигла 10,6 млрд рублей. Выручка компании за 2023 год составила почти 100 млрд рублей.

Букмекерская компания успешно провела 2023 год, усилив свои позиции в российском спорте. Компания продолжает оказывать поддержку крупным клубам и федерациям, а также активно работает над социальными проектами.

Одним из самых успешных событий для букмекера в 2023 году стал розыгрыш Кубка PARI Премьер, который вышел на международный уровень и превратился в один из главных турниров футбольного межсезонья. Кроме того, совместно с футбольным клубом «Пари НН» PARI запоминающимся образом отметила 155-летний юбилей писателя Максима Горького — партнеры представили форму с уникальным дизайном в честь самого известного уроженца Нижнего Новгорода.

«Победа в главной номинации премии «Рейтинга букмекеров» демонстрирует справедливую оценку работы нашей компании, которая совершенствуется с каждым годом. PARI показывает рекордные темпы роста, обгоняя конкурентов по этому показателю. Наши активности привлекают все больше внимания, а значит, ставка на нестандартный подход и поиск свежих идей оправдывает себя. Мы продолжим вкладываться в развитие российского спорта и обещаем дарить еще больше ярких эмоций нашим клиентам», — заявил СЕО PARI Руслан Медведь.

Выборы в номинации «Гран-при: лучший букмекер года» проходили в два этапа. Первый этап состоял из открытого голосования на портале премии, по итогам которого определились пять лидеров номинации. Победителя из лидеров голосования определило жюри.

Также PARI стала лауреатом Премии в специальной номинации «Лучшая партнерская программа по версии Uffiliates». Кроме того, управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев был признан топ-менеджером букмекерской отрасли.