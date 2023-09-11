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Сегодня, 14:15

PARI стала официальным партнером «Алании»

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Букмекерская компания PARI и футбольный клуб «Алания» из Владикавказа объявили о начале сотрудничества.

В рамках соглашения футболисты «Алании» в сезоне-2023/24 будут выступать с логотипом PARI на игровой форме. Первый матч в обновленной экипировке осетинская команда провела дома 10 сентября против «Тюмени».

Кроме того, «Алания» предоставит PARI возможности для брендинга на арене и интеграции в клубные digital-ресурсы. Также стороны подготовят для болельщиков команды ряд запоминающихся активностей в офлайне.

«Алания» — один из самых популярных клубов первой лиги. Мы уверены, что наше сотрудничество и совместные активации только усилят интерес к команде и вдохновят ее на долгожданное возвращение в премьер-лигу. При такой поддержке команда заслуживает играть именно в РПЛ", — заявил директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.

Футбольный клуб «Алания» был основан в 1921 году и провел 16 сезонов в российской премьер-лиге. В сезоне-1995 команда стала чемпионом страны, разбив гегемонию московского «Спартака». Клуб дважды, в 1992-м и 1996-м, занимал второе место и провел 18 матчей в еврокубках. В прошлом сезоне первой лиги «Алания» стала третьей.

Помимо владикавказского клуба в российском футболе PARI сотрудничает с представителями РПЛ «Пари НН», «Ахматом» и «Оренбургом», а также с «Торпедо», «Арсеналом» и «Шинником», которые выступают в первой лиге.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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