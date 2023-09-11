PARI стала официальным партнером «Алании»

Букмекерская компания PARI и футбольный клуб «Алания» из Владикавказа объявили о начале сотрудничества.

В рамках соглашения футболисты «Алании» в сезоне-2023/24 будут выступать с логотипом PARI на игровой форме. Первый матч в обновленной экипировке осетинская команда провела дома 10 сентября против «Тюмени».

Кроме того, «Алания» предоставит PARI возможности для брендинга на арене и интеграции в клубные digital-ресурсы. Также стороны подготовят для болельщиков команды ряд запоминающихся активностей в офлайне.

«Алания» — один из самых популярных клубов первой лиги. Мы уверены, что наше сотрудничество и совместные активации только усилят интерес к команде и вдохновят ее на долгожданное возвращение в премьер-лигу. При такой поддержке команда заслуживает играть именно в РПЛ", — заявил директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.

Футбольный клуб «Алания» был основан в 1921 году и провел 16 сезонов в российской премьер-лиге. В сезоне-1995 команда стала чемпионом страны, разбив гегемонию московского «Спартака». Клуб дважды, в 1992-м и 1996-м, занимал второе место и провел 18 матчей в еврокубках. В прошлом сезоне первой лиги «Алания» стала третьей.

Помимо владикавказского клуба в российском футболе PARI сотрудничает с представителями РПЛ «Пари НН», «Ахматом» и «Оренбургом», а также с «Торпедо», «Арсеналом» и «Шинником», которые выступают в первой лиге.