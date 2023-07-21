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Сегодня, 15:15

PARI стала официальным партнером ФК «Оренбург»

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Букмекерская компания PARI достигла договоренности об официальном партнерстве с клубом российской премьер-лиги «Оренбург». Стороны заключили соглашение, которое вступит в силу с сезона-2023/24.

По условиям соглашения футбольная команда будет выступать в РПЛ в игровой форме с логотипом PARI. Кроме того, компания получит права на размещение своей символики на домашнем стадионе клуба «Газовик», а также на его сайте и в социальных сетях. В рамках сотрудничества «Оренбург» и PARI реализуют ряд совместных спецпроектов и маркетинговых активностей.

«Мы усиливаем позиции нашего бренда в РПЛ. У «Оренбурга» положительная динамика развития, а прошедший сезон показал, насколько это крепкая команда. Мы рады достичь соглашения с клубом. Уверены, что сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным», — заявил директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.

«Оренбург» провел в РПЛ четыре сезона. За это время клуб дважды финишировал на седьмом месте, в том числе в прошлом сезоне. Высшее достижение команды в Кубке России — выход в полуфинал в сезоне-2014/15.

В чемпионате России PARI выступает титульным спонсором клуба «Пари НН», а также сотрудничает с «Ахматом» из Грозного. Компания поддерживает партнерские отношения с клубами первой лиги «Торпедо» и «Шинником».

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Оренбург
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