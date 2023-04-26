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Сегодня, 15:15

PARI стала титульным партнером команды 9Pandas Esports по Dota 2

Евгений Коростелев
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Букмекерская компания PARI объявила о сотрудничестве с 9Pandas Esports — победителями второго тура DPC в Восточной Европе по Dota 2. Контракт между сторонами заключен на один год.

В состав 9Pandas Esports входят Роман RAMZES666 Кушнарев, Глеб kiyotaka Зырянов, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Antares Кертман и Алексей Solo Березин.

https://www.youtube.com/watch?v=L4QbUzS9H4c

Состав 9Pandas Esports (ex-HR) закончил прошлый сезон без поражений со счетом 7:0 и сейчас входит в десятку лучших команд мира по количеству DPC-очков. В этом году коллектив во второй раз едет на «мейджоры» от Valve и имеет отличные шансы напрямую отобраться на The International 2023.

Ранее PARI начала сотрудничество со студией Relog Media в рамках проведения русскоязычной трансляции BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO. Помимо этого, в начале апреля букмекерская компания запустила собственный боевой пропуск — PARI PASS, в котором фанаты киберспорта могут зарабатывать баллы, просто играя в любимые игры, и обменивать их на косметические предметы и фрибеты.

Киберспорт
Прогнозы на спорт
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