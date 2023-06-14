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Сегодня, 19:35

PARI стала титульным партнером международного турнира «Кубок PARI Премьер»

Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»
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Товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер» состоится с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. Впервые борьба за главный трофей межсезонья пройдет на международном уровне. Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). Титульным спонсором Кубка во второй раз подряд выступит букмекерская компания PARI.

Матчи пройдут в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена». Все игры турнира «Кубок PARI Премьер» в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Расписание турнира

1 июля. 19.30. «Зенит» — «Нефтчи» («Газпром Арена»)

4 июля. 19.30. «Црвена Звезда» — «Зенит» («Газпром Арена»)

8 июля. 19.30. «Нефтчи» — «Црвена Звезда» («Смена»)

9 июля. 19.30. «Зенит» — «Фенербахче» («Газпром Арена»)

12 июля. 19.30. «Фенербахче» — «Црвена Звезда» («Смена»)

15 июля. 14.00. «Нефтчи» — «Фенербахче» («Смена»)

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