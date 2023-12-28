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28 декабря, 23:55

PARI — титульный спонсор киберспортивной команды AMKAL ESPORTS

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Букмекерская компания PARI стала титульным спонсором киберспортивной команды AMKAL ESPORTS, которая создана «Амкалом» — одним из самых популярных медиафутбольных клубов России. Новоявленный ростер будет выступать в дисциплине CS2. Киберспортивная команда впервые появилась на базе медиафутбольного клуба.

PARI станет титульным спонсором AMKAL ESPORTS в рамках долгосрочного контракта. По его условиям команда будет выступать в игровой форме с логотипом PARI. Компания получит права на брендинг ростера, а также возможность для партнерских интеграций в digital-коммуникациях клуба. Кроме того, в рамках партнерства запланированы промомероприятия, интерактивные проекты и акции для болельщиков.

Состав AMKAL ESPORTS уже сформирован. В ростер вошли Владислав Krad Кравченко, Кайсар ICY Файзнуров, Алексей NickelBack Трофимов, Игорь Forester Безотеческий и Александр TRAVIS Тимкив. Основа состава — в топ-40 лучших команд мира по версии портала hltv.org. Уже 5 января игроки соберутся на буткемп. Команда проведет свои первые матчи в закрытых квалификациях на европейский RMR к PGL Major Copenhagen.

«Амкал» и PARI провели презентацию нового проекта 28 декабря. Мероприятие состоялось в клубе Restaurant by Deep Fried Friends в Москве. В ходе Q&A-сессии на вопросы ответили президент «Амкала» Герман Эль-Классико Попков, капитан AMKAL ESPORTS Алексей NickelBack Трофимов и управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев.

Дмитрий Сергеев, управляющий партнер PARI:

«Амкал» собрал крепкую и амбициозную команду. В ее составе есть мощные игроки с опытом участия на международных ивентах. Благодаря этому у ростера есть все для того, чтобы показать себя на первых турнирах. Кроме того, «Амкал» это известный бренд, к которому всегда будет повышенное внимание. Желаем нашему давнему партнеру удачи и ярких побед!"

Сергей Гламазда, CEO Pari Entertainment:

«Один из самых ярких медийных клубов врывается в киберспорт. Это большое событие для индустрии, и мы гордимся быть партнером команды с первых дней ее появления. Это сложный, но интересный путь становления коллектива на международной арене. PARI всегда будет рядом, мы поддержим ребят и поделимся с ними своим опытом. Желаем успехов на арене киберспорта и турнирах Counter Strike 2».

Герман El Classico Попков, президент ФК «Амкал»:

«Идея создания команды «Амкал» по CS пришла к нам довольно давно, но ее фактическая реализация началась в октябре 2023 года. AMKAL ESPORTS новый бренд для киберспорта, но мы настроены всем доказать, что способны на многое«.

PARI также является титульным партнером ФК «Амкал», который был создан в 2018 году и за пять лет существования обзавелся многомиллионной фан-базой. Клуб дважды участвовал в Кубке России, где доходил до 1/64 финала.

Киберспорт
Прогнозы на спорт
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