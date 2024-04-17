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Прогнозы на спорт

17 апреля, 23:50

PARI выиграла две награды на Премии СБК

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Букмекерская компания PARI стала победителем в двух номинациях престижной премии СБК. Торжественное мероприятие прошло 17 апреля в Москве.

Независимые эксперты и лидеры спортивной индустрии присудили букмекеру победу в номинациях «Спонсорская интеграция года» (бюджет до 1 млн рублей) и «Спонсорская интеграция года» (бюджет более 1 млн рублей).

В номинации «Спонсорская интеграция года» (бюджет до 1 млн рублей) высших оценок удостоилась коллаборация БК с хоккейным клубом «Нефтехимик» и современной художницей Полиной Стриж. Художница создала для команды альтернативный логотип с волком и междометием «ауф», который нанесли на раскаточную форму. Кроме того, партнеры разработали специальный сайт, где болельщики создавали свои версии цитат из легендарного мема с волком и делились ими с друзьями.

Победу в номинации «Спонсорская интеграция года» (бюджет свыше 1 млн рублей) букмекерская компания завоевала благодаря совместному проекту с футбольным клубом «Пари НН», посвященному 155-летию Максима Горького. Нижегородская команда провела сезон-2023/24 в футбольной форме с отсылками к культуре и литературе, а девизом выбрала цитату Горького «Безумство храбрых — вот мудрость жизни!». В ходе презентации проекта партнеры устроили запоминающийся уличный перформанс — накрыли гигантскими джерси, повторяющими дизайн оригинальной формы, здания в центре города. На победу в номинации претендовал и другой проект БК — «Перепись регбистов».

Прогнозы на спорт
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