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Сегодня, 22:15

PARI выпустила футболки FOR CIS в честь победы 9Pandas над Aster на Bali Major

FOR CIS.
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Букмекерская компания PARI подготовила мерч, посвященный событиям Bali Major 2023 по Dota 2. Это футболки с фразой керри 9Pandas Романа RAMZES666 Кушнарева FOR CIS, ставшей символом «мейджора» для многих болельщиков.

Фраза была написана RAMZES666 в общий чат после победы над Team Aster в плей-офф «мейджора». Эта победа помогла не только самим 9Pandas, но и другому коллективу из Восточной Европы, который ранее сурово наказали организаторы под влиянием китайских игроков. 9Pandas не пустили на The International 2023 китайцев из Aster и подарили надежду другому ростеру из восточноевропейского дивизиона.

Фраза FOR CIS тут же стала крылатой и сплотила весь дивизион. Болельщики начали использовать ее на трансляциях и в социальных сетях как знак уважения, поддержки и консолидации команд из Восточной Европы.

В итоге все коллективы из восточноевропейского дивизиона, выступавшие на «мейджоре», в том числе 9Pandas, получили прямые инвайты на The International 2023. Сам Bali Major завершился 9 июля. Чемпионом турнира третий раз подряд стал европейский ростер Gladiators.

Часть коллекционных футболок будут разыграны среди клиентов PARI. Подробности розыгрыша памятного мерча объявят позднее.

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