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Прогнозы на спорт

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Павел Котов — Стэн Вавринка: россиянин пройдет чемпиона-2015

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Павел Котов — Стэн Вавринка 29 мая 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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29 мая российский теннисист Павел Котов во втором круге «Ролан Гаррос» сыграет с чемпионом-2015 швейцарцем Стэном Вавринкой. Соперники выйдут на корт не ранее 18.00 по московскому времени, легально матч в РФ показан не будет. Прежде теннисисты между собой не играли.

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Несмотря на статус Вавринки, фаворитом предстоящего матча идет Котов. На его победу в Winline можно поставить за 1.65, вероятность этого исхода — примерно 61%. На Вавринку котировка — 2.25 (39%).

Триумф швейцарца с форой (+2.5) гейма доступен за 1.87, выигрыш россиянина с разницей в три и более гейма идет за 1.94.

Если соперники разыграют хотя бы 38 геймов, сыграет пари за 1.72. Если их будет меньше, то 2.09.

Эксперты думают, что Вавринке по силам побороться с более молодым соперником и выиграть хотя бы два сета. Ставку на это можно сделать за 1.69.

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Прогноз и ставка на матч Павел Котов — Стэн Вавринка

У Вавринки в этом сезоне всего четыре победы в 11 матчах на грунте. В первом круге он уверенно обыграл Маррея (3-0), но проводить несколько подряд матчей на высоком уровне в силу возраста ему все труднее. 25-летний Котов должен воспользоваться этим обстоятельством и пройти дальше даже несмотря на то, что в стартовом раунде более четырех часов бился с Норри.

Рекомендуемая ставка: победа Котова за 1.65.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Ролан Гаррос
Павел Котов
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