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Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Павел Котов — Янник Синнер: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 31 мая 2024 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Павел Котов — Янник Синнер 31 мая 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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31 мая российский теннисист Павел Котов в третьем круге «Ролан Гаррос» сыграет с одним из фаворитов турнира итальянцем Янником Синнером. Теннисисты встретятся во второй раз, счет противостояния — 1-0 в пользу второго номера рейтинга ATP. Игра начнется не ранее 14.30 по московскому времени, в РФ легально она показана не будет.

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Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе итальянца. На Синнера можно поставить с коэффициентом 1.03, вероятность этого результата — громадные 97%. Успех Котова котируется за 12.0 (3%).

Триумф россиянина даже в одной партии предложен за нескромные 2.77. Минимум в двух — 6.15.

На то, что Котов не уступит с разницей более 10 геймов, коэффициент — 1.64. Если же произойдет наоборот, сыграет ставка за 2.17.

Тотал больше 28.5 гейма идет в линии за 1.69, ТМ 28.5 — за 2.12.

Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу Синнера за 1.36.

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Прогноз и ставка на матч Павел Котов — Янник Синнер

Котов провел два классных матча в Париже, но затратил очень много сил — против Норри и Вавринки отбегал на корте восемь часов. Для сравнения, Синнеру для выхода в третий раунд понадобилось 4.5 часа. Учитывая этот факт и то, что итальянец, конечно, сильнее россиянина, матч вряд ли сложится в пользу Павла.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера и ТМ 29.5 за 1.83.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Ролан Гаррос
Павел Котов
Янник Синнер
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