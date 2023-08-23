Первый в истории FONFEST КХЛ: Хоккей в городе уже 2 сентября в Москве!

Прогнозы на спорт
Сегодня, 15:15
Александр Овечкин и Антоха МС, трансляции матчей КХЛ на большом экране и общение с интересными гостями, хоккейная выставка и стрит-фуд на фестивале урбанкультуры.
Вот-вот стартует новый сезон FONBET чемпионата КХЛ. 1 сентября пройдет матч за Кубок Открытия, а уже на следующий день в столице состоится грандиозное событие — первый фестиваль, объединяющий в себе любовь к хоккею, музыке и урбанкультуре.
2 сентября на территории современного уличного пространства «Дизайн-завод» можно будет посмотреть первые матчи нового сезона. Конечно же, на большом экране! Там же в игровой зоне проверят ваши хоккейные навыки, а уличная еда утолит голод. Все в лучших традициях городских фестивалей, но теперь — без отрыва от любимой игры.
Хедлайнерами первого фестиваля от FONFEST КХЛ: Хоккей в городе станут Кассета, группа ЛАУД и Антоха МС. В креативном пространстве никуда без выставки — разумеется, посвященной хоккею. Все, кто посетит FONFEST КХЛ: Хоккей в городе, смогут встретиться с блогерами и другими гостями «Дизайн-завода», а главным гостем станет Александр Овечкин! С легендарной Восьмеркой, стремящейся за рекордом Уэйна Гретцки, можно будет не только пообщаться, но и взять у него автограф.
Как попасть на FONFEST КХЛ: Хоккей в городе? Вход — бесплатный! Достаточно зарегистрироваться на сайте и приехать в центр городской культуры, чьей частью совсем скоро станет и хоккей.
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -