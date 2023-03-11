12 марта экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян снова выйдет в октагон. Его соперником на турнире UFC Fight Night 221 станет грузин Мераб Двалишвили. Бой начнется приблизительно в 4.40 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru — трансляция стартует в 23.00 мск. Ивент состоится на спортивной арене The Theater at Virgin Hotels в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Яна фаворитом. На его победу в предстоящем поединке можно поставить за 1.35, вероятность такого исхода — около 74%. Успех Двалишвили доступен к оформлению за 3.33 (25%), ничья — за 60.0 (1%).

Ставка в 1000 рублей на спортсмена из Грузии в случае его триумфа принесет выплату в 3330 рублей, а чистая прибыль составит 2330 рублей.

На то, что соперники пройдут всю дистанцию в пять раундов, котировка — 1.60. На противоположный исход — 2.25.

Победу одного из бойцов нокаутом можно взять за 2.70, болевым или удушающим — за 8.00, дисквалификацией — за 50.0.

Эксперты считают, что наиболее вероятна победа Яна по очкам — 2.25. Досрочный триумф россиянина оценен в 2.75.

У Беспощадного в коллекции семь поединков из 16 выиграны нокаутом. Его успех именно таким образом оценен в 3.15.

Двалишвили 11 из 15 боев забрал судейским решением, 10 из них — единогласным. Взять безоговорочный успех Петра или Мераба предложено за 2.13, раздельным решением — за 5.30.

Прогноз и ставка на матч Петр Ян — Мераб Двалишвили

Петр на протяжении всей карьеры демонстрирует высокую выносливость и к решающим раундам лишь наращивает обороты. Для Двалишвили же предстоящая встреча — первый опыт, когда, возможно, придется биться все пять раундов. Есть сомнения в том, что он выдержит ритм соперника.

Мераб постарается затащить Яна в борьбу, но тот умеет неплохо избегать ее. В стойке же тотальное преимущество должно быть на стороне российского спортсмена. Предположительно, к концу поединка Петр должен поймать уже подуставшего оппонента и нанести разящий удар. Тем более, вспоминая опыт предыдущих боев, когда судьи отдавали предпочтение соперникам Яна, ему нельзя доводить дело до вмешательства третьих лиц.

Рекомендуемая ставка: бой закончится досрочно за 2.25.