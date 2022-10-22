22 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби в трехраундовом поединке схлестнутся боец из России Петр Ян и американец Шон О`Мэлли. Бойцовский вечер UFC 280 начнется в 17.00 по московскому времени, представители легчайшего дивизиона выйдут в клетку не раньше 21.00 мск. В прямом эфире поединок можно будет посмотреть в 21.00 мск на сайте matchtv.ru. Весь кард покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass, старт трансляции — в 17.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом спортсмена из России. На победу Яна можно поставить с коэффициентом 1.30, что приблизительно 76% вероятности исхода. Ничья доступна за сумасшедшие 69.0 (1%), успех О'Мэлли — за 3.70 (23%).

Ставка в 1000 рублей на триумф американца в случае его выигрыша принесет выплату в 3700 рублей, чистая прибыль составит 2700 рублей.

Досрочную победу Яна можно взять за 2.80, О'Мэлли — за 6.70. Россиянин выиграл таким образом половину боев в UFC, американец — 80% поединков.

Петр также лидер котировок, что касается успеха решением судей: его победа оценена в 2.10, Шона — в 6.00.

Бой продлится больше 1.5 раунда? Если отвечаете положительно, тогда берите этот вариант за 1.33, отрицательно — за 3.30.

На победу одного из бойцов болевым, удушающим или добровольной сдачей котировка — 11.0. На успех КО, ТКО или дисквалификацией — 2.55.

Победу Яна в первом или втором раунде можно оформить за 3.45, в третьем или по очкам — за 1.70. У О'Мэлли эти же варианты оценены в 8.50 и 4.50 соответственно.

На то, что бой будет остановлен из-за тычка в глаз, котировка — 5.00.