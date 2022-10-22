Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Петр Ян — Шон О'Мэлли: прогноз на бой UFC 22 октября 2022 года

Прогноз на бой UFC Петр Ян — Шон О'Мэлли 22 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Петр Ян.
Фото Getty Images

Трехраундовый поединок между Петром Яном и Шоном О'Мэлли состоится на UFC 280, который пройдет 22 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби. Спортсмены выйдут в клетку не раньше 21.00 по московскому времени, бойцовский вечер начнется в 17.00 мск. Бой между спортсменами из России и США можно будет посмотреть в 21.00 мск на сайте matchtv.ru. Весь кард покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass, старт трансляции — в 17.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Яна абсолютным фаворитом поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.36, что приблизительно 72% вероятности исхода. Успех О'Мэлли доступен за 3.60 (27%), ничья — за стандартно огромные 25.0 (1%).

Ислам Махачев. Повторит ли Махачев путь Хабиба? У него есть несколько вариантов, как забрать пояс в бою с Оливейрой

При ставке в 1000 рублей на триумф американца можно выиграть 3600 рублей, а чистая прибыль составит 2600 рублей.

Досрочную победу О'Мэлли предложено оформить за 6.70, у Яна этот вариант идет за 2.80.

Еще ниже коэффициент на успех российского бойца по очкам — 2.10. Такой финал для его соперника расценен в 6.00.

Победа одного из бойцов нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией идет за 2.55.

На то, что с Яна будет снято очко, котировка — 15.0, с О'Мэлли — 17.0.

Вариант «бой будет остановлен из-за тычка в глаз» можно оформить за 5.00.

Петр Ян&nbsp;в&nbsp;бою против Алджамейна Стерлинга. Финиш или решение? Ян готов победить О'Мэлли всеми известными способами

Прогноз и ставка на бой Петр Ян — Шон О'Мэлли

Шон О'Мэлли — один из немногих соперников Яна, который сделает все возможное, чтобы не просто победить досрочно, но сделать это агрессивно и красиво. В этом вся суть американца, который завершил нокаутом или техническим нокаутом шесть последних боев в UFC. Однако Петр Ян очень хорош в контрнаступлении и будет ловить шанс отработать противника. В обмене ударами шансы на то, что кто-то упадет, и бой завершится до решения судей, повышаются.

Рекомендуемая ставка: досрочна победа за 2.20.

Прогнозы на спорт
Петр Ян
UFC
ММА
0
Читайте также
Осуждала Шарапову, но попалась сама. Экс-первую ракетку мира Халеп отстранили за допинг
От поедания клубники до конфликта с Конором. Как Хасбик превратился в суперзвезду UFC
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Ученые выявили сжигание жира при тренировке камбаловидной мышцы
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч НХЛ 22 октября 2022 года