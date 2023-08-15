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Сегодня, 13:15

Петра Квитова — Анна Блинкова: прогноз на матч WTA Цинциннати 15 августа 2023 года

Прогноз на матч WTA Цинциннати Петра Квитова — Анна Блинкова 15 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Петра Квитова.
Фото Global Look Press
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15 августа Анна Блинкова и Петра Квитова схлестнутся в первом круге «мастерса» в Цинциннати. Теннисистки выйдут на корт в 18.00 по московскому времени, в России игра показана не будет. Ранее девушки ни разу не встречались.

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Квитова — приличный фаворит предстоящей игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу чешской спортсменки выставлен коэффициент 1.25, вероятность этого исхода — около 80%. Успех Блинковой доступен за 3.94 (20%).

Ставка в 1000 рублей на россиянку в случае ее выигрыша принесет выплату в 3940 рублей, а чистая прибыль составит 2940 рублей.

Тотал больше 20.5 гейма оценен в 1.96, ТМ 20.5 — в 1.83.

На то, что Блинкова не проиграет с разницей более четырех геймов, котировка — 2.12. На успех Квитовой с форой (-4.5) — 1.71.

Считаете, что Анна заберет у чешки хотя бы одну партию? Такое условие можно взять за 2.13.

Семь и более брейков в игре предложены за 1.72, ТМ 6.5 — за 2.00.

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Прогноз и ставка на матч Петра Квитова — Анна Блинкова

Обе теннисистки рано выбыли с турнира в Монреале: Квитова вылетела во втором круге от Бенчич, а Блинкова на той же стадии проиграла Касаткиной. Правда, поражения эти были разными: чешка боролась и уступила в трех сетах, а Анну хватило лишь на некоторые розыгрыши — она уступила в двух.

Последний опыт игры в США у Квитовой переполнен положительными эмоциями, ведь в апреле она забрала титул на престижном турнире в Майами,одолев в финале Рыбакину. Всего на счету Петры 23 матча на харде в этом сезоне и 17 побед, в том числе дважды над все той же Рыбакиной и Пегулой. А вот Блинкова выступала на покрытии значительно слабее — у нее даже было поражение от 500-й ракетки мира в Вашингтоне.

Вероятно, Петра надолго на корте не задержится — тягаться с ней россиянке пока рановато.

Рекомендуемая ставка: ТМ 20.5 гейма за 1.83.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Анна Блинкова
Петра Квитова
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Дарья Касаткина — Пэйтон Стирнс: прогноз на матч WTA Цинциннати 15 августа 2023 года