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Сегодня, 19:15

«Питтсбург» — «Миннесота»: Малкин и Кросби включатся в битву за плей-офф

Прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Миннесота» 7 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Евгений Малкин.
Фото Getty Images
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7 апреля ведущий борьбу за место в плей-офф НХЛ «Питтсбург» сыграет с попавшей в четверку сильнейших Центрального дивизиона «Миннесотой». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» и начнется в 2.00 по московскому времени. В России матчи Национальной хоккейной лиги не транслируются.

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Букмекерская компания Olimpbet считает, что у «Питтсбурга» чуть больше шансов на победу в основное время. Взять ее можно с коэффициентом 2.24, вероятность исхода — примерно 44%. Триумф «Миннесоты» доступен за 2.75 (36%), ничья — за 4.10 (20%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша выплата составит 2750 рублей, а чистая прибыль — приятные 1750 рублей.

Последний матч на льду «Питтсбурга» команды провели в 2021-м, и тогда «Миннесота» не уступила по итогам 60 минут игры. Вариант Х2 в ближайшей встрече идет за 1.64.

Эксперты предлагают выбрать между тоталом больше 6.5 шайбы и ТМ 6.5. Первое условие оценено в 2.29, второе — в 1.62.

«Пингвины» забросили в ворота «Уайлд» три и более гола в шести последних матчах: ИТБ1 (2.5) можно оформить за 1.52, ИТМ1 (2.5) — за 2.43.

Победу хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложено взять за 1.75, гостей — за 2.07.

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Прогноз и ставка на матч «Питтсбург» — «Миннесота»

У команд совершенно разные задачи на конец сезона. «Миннесоте» важно сохранить лидеров и спокойно подготовиться к плей-офф. «Уайлд» уже достаточно потери Кирилла Капризова, поэтому остальным хоккеистам нужно поберечься, даже если ценой станут поражения в оставшихся матчах.

«Питтсбург» чередует победы и поражения, из-за чего опустился на пятое место в дивизионе. До «Айлендерс» всего одно очко, но именно его может не хватить в борьбе за попадание в плей-офф. «Пингвинам» очень нужны осечки противника и собственные очки, а где набирать их, как н дома против демотивированной «Миннесоты». Тем более Малкин и компания в целом неплохо играют с «Уайлд» — выиграли семь из восьми последних очных встреч.

Рекомендуемая ставка: победа «Питтсбурга» в матче за 1.75.

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Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Миннесота Уайлд
ХК Питтсбург Пингвинз
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