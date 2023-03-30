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«Питтсбург» — «Нэшвилл»: прогноз на матч НХЛ 31 марта 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Нэшвилл» 31 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Брайан Раст («Питтсбург Пингвинз»).
Фото Твиттер «Питтсбурга», Twitter
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Ночью 31 марта «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» сойдутся в матче регулярного чемпионата НХЛ. Обе команды до сих пор не гарантировали участие в плей-офф. Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» и начнется в 02.00 по московскому времени. Заокеанскую лигу в России легально не показывают.

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По мнению аналитиков букмекерской компании PARI, у хозяев больше шансов на успех: поставить на победу «Питтсбурга» в основное время можно с коэффициентом 1.85, вероятность — примерно 52%. Выигрыш «Нэшвилла» доступен за 3.35 (28%), ничья идет за 4.70 (20%).

Ждете триумф Евгения Малкина и компании? Ставка в 1000 рублей на «пингвинов» при благоприятном исходе принесет 1850 рублей.

Доступны котировки на успех команд с учетом овертайма и серии буллитов. Этот рынок на хозяев идет за 1.85, на гостей — за 3.35.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.20, Ф2(+1.5) — за 1.65.

• Ф1(-2.5) можно взять за 3.20, Ф2(+2.5) — за 1.33.

Аналитики практически уверены, что игра получится результативной: тотал больше 5.5 гола доступен за 1.47, ТМ 5.5 — за приличные 2.60. При этом шесть шайб на двоих команды не забивали с 2019 года.

По мнению экспертов, в предстоящей игре больше всего шансов забить у нападающего «Пингвинз» Джейка Генцела. Поставить на гол американца можно за 2.00.

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Прогноз и ставка на матч НХЛ «Питтсбург» — «Нэшвилл»

Команды не входят в число самых результативных в НХЛ: «пингвины» за 74 матча забросили 239 шайб, «Предаторз» — 206 за 73 игры. По количеству голов команда Малкина занимает среднее 16-е место в НХЛ. Меньше «Нэшвилла» же в этом сезоне отличились лишь четыре команды. Да и друг с другом соперники выступают не слишком ярко: в последний раз забросили хотя бы шесть шайб на двоих еще в 2019 году.

Рекомендуемая ставка: ТМ 6.5 за 1.83.

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