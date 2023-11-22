23 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ схлестнутся команды из Восточной конференции — «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально не транслируют североамериканскую лигу.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: победа хозяев в основное время доступна с котировкой 2.49, что составляет приблизительно 39% вероятности. Выигрыш гостей предложен за практически идентичные 2.44 (39%), коэффициент на ничью — 4.21 (22%).

Триумф «Питтсбурга» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.91, этот рынок на «Нью-Йорк» оценен в 1.88.

Две последние встречи команд закончились убедительными викториями «Рейнджерс» (4:2 и 6:0): непоражение «Пенс» в предстоящем поединке можно взять за 1.55.

Также доступны ставки на успех любого из соперников с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.87, Ф2(0) — за 1.92;

• Ф1(-1) — за 2.70, Ф2(+1) — за 1.45.

Тотал больше шести шайб идет за 1.83, ТМ 6 — за 1.94.

Прогноз и ставка на матч «Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

Соперники входят в топ-13 самых результативных клубов НХЛ в этом сезоне: хозяева отгрузили 3,41 шайбы в среднем за 60 минут, гости — 3,38. Восьмым в списке лучших бомбардиров лиги с 26 результативными действиями идет форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, представитель «Питтсбурга» Сидни Кросби находится ненамного ниже с 22 баллами по гол+пас. Команды нередко играли друг с другом ярко: в восьми из последних 10 встреч отличились минимум шесть раз на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТБ шести шайб за 1.83.

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