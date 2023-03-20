0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:15

«Питтсбург» — «Оттава»: восьмая подряд домашняя победа над «Сенаторз» поможет «Пингвинам» оторваться от «Вашингтона»

Прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Оттава» 21 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Евгений Малкин.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

В ночь с 20 на 21 марта в НХЛ состоится очередной матч регулярного сезона, в котором «Питтсбург» померяется силами с «Оттавой». Игра состоится на PPG Paints Arena и начнется в 2.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

Никита Комаров. «Торпедо» — СКА: команда Ротенберга фактически поставит точку в противостоянии

Букмекерская компания PARI считает «Питтсбург» фаворитом встречи. На победу команды Евгения Малкина в основное время можно поставить с коэффициентом 2.00, что приблизительно 50% вероятности исхода. Успех «Оттавы» доступен за 3.05 (32%), ничья — за 4.50 (18%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3050 рублей, а чистая прибыль составит 2050 рублей.

«Пингвины» выиграли у «Оттавы» в основное время семь последних домашних матчей, каждый — с разницей в две и более шайбы. Вариант Ф1(-1.5) идет за 2.40, Ф1(-2.5) — за 3.35.

В тех же семи встречах «Питтсбург» забрасывал сопернику не менее четырех шайб. ИТБ1 (3.5) оценен в 1.90.

Считаете, что хозяева будут беспощадны и оформят хотя бы по голу в каждом периоде? Такое условие можно взять за 2.55.

На гол Евгения Малкина выставлен коэффициент 2.40, меньше только на результативный бросок Сидни Кросби — 2.30.

Эрлинг Холанн празднует забитый мяч. Эксперты оценили шансы «Сити» и «Реала» встретиться в полуфинале ЛЧ

Прогноз и ставка на матч «Питтсбург» — «Оттава»

«Питтсбург» занимает пятое место в Столичном дивизионе и ведет борьбу за попадание в плей-офф. Отрыв в пять очков от «Вашингтона» при наличии двух игр в запасе позволяет «Пингвинам» чувствовать себя комфортно, однако лучше взять очки дома против удобного соперника из нижней части таблицы, чем выбивать их позже в битвах с лидерами.

«Оттава» — очень удобный соперник для «Питтсбурга». В семи последних домашних матчах с «Сенаторз» команда Малкина и Кросби выиграла с комфортным преимуществом в две и более шайбы. Кроме того, команда Ди Джея Смита проиграла четыре из пяти последних встреч на выезде, даже идущему предпоследним на «Западе» «Чикаго» (0:5). Поэтому ничего, кроме как успеха «Питтсбурга», в предстоящей игре ожидать не стоит.

Рекомендуемая ставка: П1 за 2.00.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Оттава Сенаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
0
Читайте также
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Дмитрий Кузнецов: об угрозе снятия, ошибках и будущем
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
«Торпедо» не хватает характера
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Динамо» откладывает вопрос по Кудашову
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Разин ушел из «Северстали»
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» — СКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 20 марта 2023 года онлайн в прямом эфире