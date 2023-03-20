В ночь с 20 на 21 марта в НХЛ состоится очередной матч регулярного сезона, в котором «Питтсбург» померяется силами с «Оттавой». Игра состоится на PPG Paints Arena и начнется в 2.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

Букмекерская компания PARI считает «Питтсбург» фаворитом встречи. На победу команды Евгения Малкина в основное время можно поставить с коэффициентом 2.00, что приблизительно 50% вероятности исхода. Успех «Оттавы» доступен за 3.05 (32%), ничья — за 4.50 (18%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3050 рублей, а чистая прибыль составит 2050 рублей.

«Пингвины» выиграли у «Оттавы» в основное время семь последних домашних матчей, каждый — с разницей в две и более шайбы. Вариант Ф1(-1.5) идет за 2.40, Ф1(-2.5) — за 3.35.

В тех же семи встречах «Питтсбург» забрасывал сопернику не менее четырех шайб. ИТБ1 (3.5) оценен в 1.90.

Считаете, что хозяева будут беспощадны и оформят хотя бы по голу в каждом периоде? Такое условие можно взять за 2.55.

На гол Евгения Малкина выставлен коэффициент 2.40, меньше только на результативный бросок Сидни Кросби — 2.30.

Прогноз и ставка на матч «Питтсбург» — «Оттава»

«Питтсбург» занимает пятое место в Столичном дивизионе и ведет борьбу за попадание в плей-офф. Отрыв в пять очков от «Вашингтона» при наличии двух игр в запасе позволяет «Пингвинам» чувствовать себя комфортно, однако лучше взять очки дома против удобного соперника из нижней части таблицы, чем выбивать их позже в битвах с лидерами.

«Оттава» — очень удобный соперник для «Питтсбурга». В семи последних домашних матчах с «Сенаторз» команда Малкина и Кросби выиграла с комфортным преимуществом в две и более шайбы. Кроме того, команда Ди Джея Смита проиграла четыре из пяти последних встреч на выезде, даже идущему предпоследним на «Западе» «Чикаго» (0:5). Поэтому ничего, кроме как успеха «Питтсбурга», в предстоящей игре ожидать не стоит.

Рекомендуемая ставка: П1 за 2.00.