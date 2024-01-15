15 января команда Евгения Малкина «Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ сойдется с «Сиэтл Кракен». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и начнется в 21.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами: победа «Пенс» в основное время доступна с котировкой 2.20, что составляет приблизительно 44% вероятности. Выигрыш гостей предложен за 2.70 (36%), ничья идет за 4.40 (20%).

Успех «Питтсбурга» с учетом овертайма и серии буллитов можно взять с коэффициентом 1.75, этот рынок на «Сиэтл» дали за 2.10.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.75, Ф2(0) — за 2.10;

• Ф1(-1) — за 2.45, Ф2(+1) — за 1.50.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.70, ТМ 5.5 — за 2.15.

Поставить на то, что каждая команда отличится хотя бы два раза, можно за 1.50. Обратный рынок предложен за 2.40.

Прогноз и ставка на матч «Питтсбург» — «Сиэтл»

Гости подошли к матчу в отличной форме — победили девять раз подряд и только раз не в основное время. «Питтсбург» выглядит не так ярко — потерпел четыре поражения в шести предыдущих поединках и скатился уже на 12-е место в Западной конференции. Вдобавок «Сиэтл» имеет преимущество личных встреч — в четырех играх против «Пенс» добыл три выигрыша.

Рекомендуемая ставка: победа «Сиэтла» за 2.10.