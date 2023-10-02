«Зенит» уже не такой очевидный фаворит РПЛ, «Спартак» почти не конкурент «Краснодару»

Результаты десятого тура чемпионата России по футболу серьезно повлияли на перспективы команд в чемпионской гонке. Питерский «Зенит» после обескураживающего поражения в Оренбурге (1:3) потерял статус стопроцентного фаворита. На итоговый триумф команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.90, однако такая же котировка выставлена и на вариант, при котором победит любой другой клуб лиги.

«Краснодар» благодаря успеху в противостоянии с «Рубином» (2:0) на семь очков оторвался от «Зенита» и стал основным конкурентом действующего чемпиона. На первый в истории триумф «быков» в РПЛ можно поставить за 3.50.

«Спартак» после разгрома в Самаре опустился на пятую строчку в таблице и делит ее с «Динамо» и ЦСКА, опережая соседей лишь по дополнительным показателям. Если на прошлой неделе на чемпионство красно-белых был выставлен коэффициент 6.00, то теперь он взлетел в два раза — до 12.0. Такая же котировка доступна на армейцев, которые в прошедшем туре минимально обыграли «Балтику» (1:0).

За 25.0 можно взять вариант, при котором трофей в конце сезона поднимут игроки «Динамо» или «Локомотива». Причем «железнодорожники» в данный момент опережают бело-голубых на два балла и занимают третью строчку таблицы.

Как кажется, аналитики продолжают недооценивать «Крылья Советов». Самарцы размазали дома «Спартак» и одержали шестую победу в сезоне (при трех ничьих и одном поражении), но все равно идут в чарте претендентов на титул лишь седьмыми (50.0).

Шансы остальных команд выглядят намного скромнее:

«Ростов», «Ахмат» и «Урал» — 500;

«НН», «Оренбург» и «Сочи» — 1000;

«Рубин» — 1500;

«Балтика» и «Факел» — 3000.

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