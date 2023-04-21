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Сегодня, 14:15

Букмекеры назвали фаворита Лиги Европы после стыдного вылета «МЮ»

Евгений Коростелев
Юссеф Эн-Несири.
Фото Global Look Press
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20 апреля определились все участники полуфинала Лиги Европы. В четверку сильнейших пробились «Ювентус», «Байер», шестикратный победитель турнира «Севилья» и прошлогодний триумфатор Лиги конференций «Рома». Пары 1/2 финала выглядят следующим образом: туринцы сыграют с андалусийцами, а римляне — с леверкузенцами.

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После вылета из турнира «Манчестер Юнайтед» у букмекеров сменился фаворит. Им стал «Ювентус», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.95. Неплохая котировка и на то, что туринцы не выиграют трофей — 1.40. «Бьянконери» трижды побеждали в Лиге Европы/Кубке УЕФА — это второй показатель по числу успешных выступлений после «Севильи» (шесть).

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Несмотря на то что испанский клуб увереннее остальных выступает в этом соревновании, вторым фаворитом нынешнего сезона стал «Байер». На его успех можно поставить за 3.85. На третьей позиции расположилась «Рома» (4.00), а на «Севилью» коэффициент — 4.50.

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