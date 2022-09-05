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Прогнозы на спорт

5 сентября, 13:15

Чемпион РПЛ-2022/23: «Зенит» уже не догнать?

Евгений Коростелев
«Спартак» — «Зенит».
Фото Global Look Press

Действующий чемпион России «Зенит» в прошедшем восьмом туре РПЛ обыграл главного преследователя — московский «Спартак» (2:1). Благодаря этой победе сине-бело-голубые упрочили лидерство и оторвались от конкурентов по таблице на три балла. Неужели теперь никто не помешает команде Сергея Семака снова стать сильнейшей в стране?

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценивают чемпионство «Зенита» в этом сезоне скромным коэффициентом 1.18. За 4.90 можно взять вариант, при котором питерцы уступят корону. Несмотря на проигрыш, одним из трех основных конкурентов сине-бело-голубых остался «Спартак», который отстает от них уже на четыре балла. В компании с красно-белыми еще две команды — ЦСКА и «Динамо». Все они идут в топ-5 и готовы воспользоваться расслабленностью гранда. Их успех доступен за 15.0.

За 40.0 идет триумф «Краснодара», который после победы над «Сочи» (2:1) взлетел в тройку лидеров и имеет столько же очков, сколько ЦСКА. Чемпионство «Ростова» можно взять за 50.0 — правда, котировка на южан наверняка опустится, потому что у них есть матч в запасе против кошмарного «Торпедо». За 75.0 предложено взять «Сочи».

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«Ахмат» в меньшинстве добился победы над «Локомотивом» (2:1) и сравнялся с ним по коэффициентам, но они огромные — 500. Другие команды могут стать чемпионами, пожалуй, только в параллельной реальности:

  • на «Крылья Советов» котировка — 1000;

  • на «Пари НН», «Оренбург» и «Химки» — 2500;

  • на «Урал», «Торпедо» и «Факел» — 5000.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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