Чемпион РПЛ-2022/23: «Зенит» практически убил чемпионскую интригу

«Зенит» за 12 туров РПЛ оформил комфортное преимущество: команда Сергея Семака опережает «Ростов» и «Спартак» на пять очков. Остальные конкуренты отстали еще сильнее. Отрыв сине-бело-голубых был еще больше, но сократился из-за неожиданной ничьей с «Факелом» (1:1) в последнем туре.

Поставить на то, что по итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд станет чемпионом России, можно с коэффициентом 1.12. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ практически не сомневаются в успехе команды Сергея Семака: рынок на то, что триумф достанется кому-нибудь другому, оценен фантастической котировкой 6.25.

Санктпетербуржцы действительно хороши: команда еще ни разу не проиграла за 12 туров РПЛ, в которых лишь три раза потеряла очки. Всего же коллектив Семака набрал 30 из 36 возможных баллов — очень мощный результат.

Одинаковые шансы навязать борьбу «Зениту» у «Спартака» и ЦСКА. Поставить на чемпионство кого-то из московских команд можно с коэффициентом 15.0. Красно-белые набрали ход и выдали три победы подряд, армейцы же достаточно стабильно выступают на протяжении всего сезона, но в турнирной таблице отстали от «Спартака» на одно очко.

Также относительные шансы на победу остались у других команд. Успех «Ростова» идет за 25.0, «Краснодара» — за 55.0. Команда Валерия Карпина движется на второй строчке, «быки» немного отстали — идут пятыми. Аналитики немного верят и в «Динамо» с «Сочи»: их чемпионство можно взять за 100.

Дальше расположились команды с совсем призрачными шансами на золотые медали:

• чемпионство «Ахмата» и «Оренбурга» идет за 500;

• «Локомотива» — за 1000;

• «Крыльев Советов» — за 1500;

• победа «Нижнего Новгорода» оценена в 5000;

• за 7500 можно взять успехи «Факела» и «Химок»

Поставить на чемпионство от последних двух команд РПЛ, «Торпедо» и «Урала», тоже можно. Коэффициент — 9999.