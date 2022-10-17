Чемпион РПЛ-2022/23: «Зенит» почти недосягаем для «Спартака» и ЦСКА

Московские «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ (1:1) и тем самым приблизили «Зенит» к очередному чемпионству. Питерцы, в свою очередь, расправились с «Нижним Новгородом» (3:0) и оторвались от красно-белых уже на семь очков, от ЦСКА и «Ростова» — на восемь.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, теперь команда Сергея Семака практически недосягаема для преследователей. На то, что именно сине-бело-голубые выиграют титул этого сезона, коэффициент всего 1.08. Чемпионство «Спартака» и ЦСКА идет за 20.0, успех «Ростова» — за 30.0. Дальше — пропасть.

«Краснодар», «Сочи» и «Динамо» отстают от «Зенита» на 12-13 очков, а их камбэк и победу в турнире оценены жирными 100. Еще меньше веры в «Ахмат» и «Оренбург» — 500. За 1000 можно взять «Локомотив», который на данный момент идет в зоне стыковых матчей.

Остальные расклады таковы: