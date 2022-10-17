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Сегодня, 13:15

Чемпион РПЛ-2022/23: «Зенит» почти недосягаем для «Спартака» и ЦСКА

Евгений Коростелев
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

Московские «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ (1:1) и тем самым приблизили «Зенит» к очередному чемпионству. Питерцы, в свою очередь, расправились с «Нижним Новгородом» (3:0) и оторвались от красно-белых уже на семь очков, от ЦСКА и «Ростова» — на восемь.

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По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, теперь команда Сергея Семака практически недосягаема для преследователей. На то, что именно сине-бело-голубые выиграют титул этого сезона, коэффициент всего 1.08. Чемпионство «Спартака» и ЦСКА идет за 20.0, успех «Ростова» — за 30.0. Дальше — пропасть.

«Краснодар», «Сочи» и «Динамо» отстают от «Зенита» на 12-13 очков, а их камбэк и победу в турнире оценены жирными 100. Еще меньше веры в «Ахмат» и «Оренбург» — 500. За 1000 можно взять «Локомотив», который на данный момент идет в зоне стыковых матчей.

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Остальные расклады таковы:

  • «Крылья Советов» — 1500;

  • «Факел» и «Химки» — 7500;

  • «Торпедо» и «Урал» — 9999.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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