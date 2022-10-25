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Сегодня, 13:15

Чемпион РПЛ-2022/23: «Спартак» — единственная опасность для «Зенита»?

Евгений Коростелев
«Зенит».
Фото Global Look Press
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Санкт-петербургский «Зенит» в 14-м туре РПЛ забил семь мячей в ворота «Сочи», набрал три очка и сохранил отрыв от идущего вторым «Спартака». Между командами Сергея Семака и Гильермо Абаскаля семь баллов, но впереди половина чемпионата. Тем не менее аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что чемпионом снова станут сине-бело-голубые.

На триумф лучшей команды страны последних четырех сезонов можно поставить с невысоким коэффициентом 1.07. На то, что турнир выиграет кто-то другой, котировка — 8.50. Если же вы считаете, что трофей достанется «Спартаку», можете взять его успех за 15.0.

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Третьим фаворитом, несмотря на ничью с «Оренбургом» и отставание в три очка от «Спартака», остается ЦСКА (25.0), на четвертой позиции — «Ростов» (30.0). Далее отставание команд существенное. Например, триумф «Краснодара» и «Динамо» оценен в 100, притом что эти коллективы идут в 12 и 13 очках позади «Зенита».

Коэффициент 200 выставлен на «Сочи» и «Ахмат» — эти клубы расположились на границе топ-8. За 500 можно взять взлет на первую строчку «Оренбурга». Далее котировки выглядят следующим образом:

  • «Локомотив» — 1000;

  • «Крылья Советов» — 1500;

  • «Нижний Новгород» — 5000;

  • «Факел» и «Химки» — 7500;

  • «Торпедо» и «Урал» — 9999.
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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