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Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

Чемпион РПЛ-2022/23: «Спартак» в погоне за «Зенитом», но ЦСКА и «Ростов» не дремлют

Евгений Коростелев
Игроки «Зенита» празднуют гол.
Фото Global Look Press
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В чемпионате России по футболу завершилась первая половина сезона, по итогам которой действующий чемпион, санкт-петербургский «Зенит», лидирует с отрывом в семь очков от «Спартака». Именно команду Сергея Семака аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ называют безоговорочным фаворитом в борьбе за титул.

На триумф сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.05, а на то, что победителем станет кто-то другой, — за 10.0. Вторыми претендентами остаются красно-белые, которые на три очка опережают ЦСКА и «Ростов». Котировка на них — 15.0. Хотя армейцы и ростовчане идут вровень, эксперты считают шансы первых на победу выше, чем у вторых: успех красно-синих оценен в 25.0, желто-синих — в 50.0.

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Далее команды отстают очень сильно как по коэффициентам, так и по очкам. «Динамо» проигрывает «Зениту» 13 баллов, а его чемпионство доступно за 100. «Краснодар» расположился в 15 очках позади сине-бело-голубых и предложен к оформлению за 150. Дебютное чемпионство «Ахмата» и «Сочи» котируется за 250.

Далее команды расположились в такой последовательности:

  • «Оренбург» — 500;

  • «Крылья Советов» — 1500;

  • «Локомотив» и «Урал» — 2500;

  • «Нижний Новгород» — 5000;

  • «Факел» и «Химки» — 7500;

  • «Торпедо» — 9999.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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