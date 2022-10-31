Чемпион РПЛ-2022/23: «Спартак» в погоне за «Зенитом», но ЦСКА и «Ростов» не дремлют

В чемпионате России по футболу завершилась первая половина сезона, по итогам которой действующий чемпион, санкт-петербургский «Зенит», лидирует с отрывом в семь очков от «Спартака». Именно команду Сергея Семака аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ называют безоговорочным фаворитом в борьбе за титул.

На триумф сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.05, а на то, что победителем станет кто-то другой, — за 10.0. Вторыми претендентами остаются красно-белые, которые на три очка опережают ЦСКА и «Ростов». Котировка на них — 15.0. Хотя армейцы и ростовчане идут вровень, эксперты считают шансы первых на победу выше, чем у вторых: успех красно-синих оценен в 25.0, желто-синих — в 50.0.

Далее команды отстают очень сильно как по коэффициентам, так и по очкам. «Динамо» проигрывает «Зениту» 13 баллов, а его чемпионство доступно за 100. «Краснодар» расположился в 15 очках позади сине-бело-голубых и предложен к оформлению за 150. Дебютное чемпионство «Ахмата» и «Сочи» котируется за 250.

Далее команды расположились в такой последовательности: