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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Польша — Австрия: Левандовски выйдет на поле, но вряд ли матч будет результативным

Прогноз на матч чемпионата Европы Польша — Австрия 21 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Роберт Левандовски (сборная Польши).
Фото Getty Images
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21 июня Польша и Австрия сыграют во втором туре Евро-2024. Поединок группы D пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 19.00 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Халил Мелер из Турции. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.30 мск. Другие соперники по квартету — Нидерланды и Франция.

Чемпионат Европы. Группа D
21 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Польша
Австрия

Аналитики склоняются к победе красно-бело-красных. На успех Австрии можно поставить с коэффициентом 2.21, вероятность такого исхода — примерно 45%. Ничья доступна за 3.49 (27%), триумф «Орлов» — за близкие 3.44 (28%).

На первые набранные очки командой Роберта Левандовски (Х2) предложено сыграть за 1.74.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.97, ТМ 2.5 — в 1.86. Обмен голами идет за 1.77, обратный рынок — за 2.08.

Эксперты считают, что наиболее вероятен ничейный счет — 1:1. На этот результат дали котировку 6.33.

Килиан Мбаппе. Франция даже без Мбаппе сильнее Нидерландов. «Оранжевые» часто проваливали очные матчи в последние годы

Прогноз и ставка на матч Польша — Австрия

В предстоящем матче можно ожидать напряженную борьбу с низкой результативностью. В шести предыдущих матчах Польши на Евро отличались оба соперника. Польша не проиграла в основное время в шести из восьми последних официальных встреч (три победы, три ничьи). Австрия также демонстрирует хорошую форму и не уступила в семи из девяти недавних официальных поединков (шесть побед и ничья). Напряженная борьба двух аутсайдеров группы также сыграет в пользу небольшого количества голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.86.

Футбол
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Сборная Австрии по футболу
Сборная Польши по футболу
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