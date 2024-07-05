Помогаем стать супергероями: PARI рассказали о поддержке инклюзивного спорта

Благотворительный фонд, соревнования по инклюзивному баскетболу и вейкбордингу, безбарьерная среда на фестивалях — активный старт бренда PARI в направлении корпоративной социальной ответственности.

3 июля на сессии «Инклюзия в КСО: поддержка разнообразия и равенства» на форуме «Дело в людях» выступила руководитель направления устойчивого развития букмекера Алина Лебедева, которая рассказала о первых результатах и ближайших планах в инклюзивном направлении компании.

В апреле 2024 года в БК приняли стратегию устойчивого развития, чтобы создать единую рамку для всех проектов в области социальной ответственности, а уже в мае компания запустила благотворительный фонд «Пари и Побеждай». Он будет помогать ветеранам спорта и спортсменам в трудных жизненных ситуациях, развивать спортивную инфраструктуру, поддерживать федеральные и городские благотворительные проекты, а также «зеленые» инициативы.

Но только фондом работа букмекера в этом направлении не ограничивается: компания уже включается во внешние проекты и помогает людям с инвалидностью найти себя в спорте. Так, в конце мая во время фестиваля MEGA URBAN FEST в Екатеринбурге команда БК вместе с баскетбольным клубом «Уралмаш» создали безбарьерную среду для зрителей и провели два мастер-класса.

«Мы организовали два мастер-класса: один для ребят на инвалидных колясках, другой — для участников с ментальными особенностями из Первоуральска. Что особенно радостно, по итогам, казалось бы, разового мероприятия в Екатеринбурге начала собираться команда по баскетболу на колясках, которой не было в городе более 20 лет. Сейчас мы закупаем для нее специальный инвентарь», — поделилась Алина Лебедева.

Развивая тему инклюзивного спорта, в августе букмекер поддержит Кубок по вейкбордингу в Нижнем Новгороде, где будет отдельная номинация для людей с ограничениями опорно-двигательного аппарата: проведет мастер-классы, паблик-токи и закупит специальные комплекты, чтобы этим видом спорта могли заниматься люди с инвалидностью.

«Не все люди по натуре командные игроки — некоторым не подходят групповые контактные форматы, такие как баскетбол, но они хотели бы заниматься спортом. Поэтому мы решили их поддержать, подключившись к организации Кубка по вейкбордингу. Это красивый, модный и привлекательный вид спорта. В этом проекте мы помогаем команде Step2wake, которая развивает адаптивный вейкбординг и точно знает, какой инвентарь нужен инклюзивным спортсменам. В целом мы считаем правильным привлекать людей с инвалидностью к таким проектам и не делать без них проекты для них», — рассказывает о планах Алина Лебедева.

В социальных проектах букмекер высказывается и на сложные темы. В мае при поддержке бренда футбольный клуб «Пари НН» и Нижегородский Женский Кризисный Центр провели совместную акцию с продажей футболок, расшитых подопечными центра. По итогам реализации мерча через фирменный магазин клуба удалось выручить средства, которых хватит на год работы шелтеров — так называют жилье для женщин и детей, где можно укрыться от домашнего насилия.

В планах — организовать встречи футболистов с пострадавшими детьми, чтобы они смогли поговорить о том, что семья — место для мира и поддержки, где нет агрессии. Личный пример и общение с футбольными кумирами должны помочь детям пережить прошлый опыт, направить энергию в созидательное русло и развиваться в правильном направлении для своего будущего.

«В этом проекте мы тоже стремимся сделать так, чтобы эффект от него не был разовым. Сейчас прорабатываем возможность трудоустройства попавших в сложную ситуацию женщин — подопечных НЖКЦ. Это та системная поддержка, которая поможет им встать на ноги, начать жизнь с чистого листа», — добавила Алина Лебедева.

Также спикер рассказала и о других планах букмекера в направлении корпоративной социальной ответственности и пригласила на фестиваль «ПАРИ ФЕСТ» в Нижнем Новгороде, который состоится 24 августа. На нем все площадки будут доступными для гостей с инвалидностью, а перед сценами появятся подиумы для посетителей на колясках.