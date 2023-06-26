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Португалия — Бельгия: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 27 июня 2023 года

Прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 Португалия — Бельгия 27 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Луа Опенда (Бельгия) перед матчем с Грузией.
Фото Global Look Press
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27 июня Португалия и Бельгия сойдутся в последнем туре группового этапа чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Обе команды имеют шансы на выход в плей-офф, но им необходимо побеждать. Игра пройдет в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Начало — в 19.00 по московскому времени. В России легально турнир не показывают.

Чемпионат Европы U21. Группа A
27 июн, 19:00. ()
Португалия U21
Бельгия U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу номинальных хозяев можно с коэффициентом 2.60, что приблизительно 37% вероятности. Выигрыш «красных дьяволов» предложен с чуть большей котировкой 2.75 (35%), ничья идет за 3.36 (28%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3360 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 дана за 5.80;

• 0:0 — за 8.75;

• победа Португалии 2:1 — за 9.00.

Букмекеры полагают, что игра может получиться результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.96. Правда, из четырех матчей команд на турнире хотя бы три мяча прилетело только в одном поединке бельгийцев.

Поставить на голевые удары от обеих команд можно за 1.67, вариант «обе забьют — нет» предложен за 2.18.

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Прогноз и ставка на матч Португалия U21 — Бельгия U21

Подопечные Руя Жорже проваливаются: за два тура выцепили лишь ничью с Нидерландами (1:1), а в первом матче группового этапа сенсационно уступили Грузии (0:2). После таких результатов португальцы свалились на последнюю строчку в квартете, а их шансы на выход в плей-офф выглядят слабо — необходимо обыгрывать Бельгию и ориентироваться по результатам параллельного поединка голландцев и грузин.

Бельгия дважды сыграла вничью, но показала неплохую игру. В первой встрече на турнире они превзошли по игре Нидерланды (19 против 14 по ударам, шесть против трех по попаданиям в створ), но не реализовали ни одного момента (0:0). Во втором туре «красные дьяволы» остались без победы из-за безумного спасения Грузии на 87-й минуте (2:2).

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.96.

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