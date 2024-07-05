Португалия

5 июля на «Фолькспаркштадионе» в Гамбурге сборные Португалии и Франции сойдутся в 1/4 финала чемпионата Европы. Арбитр Майкл Оливер из Англии даст стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

По мнению букмекеров, французы имеют преимущество: их победа в основное время идет с коэффициентом 2.40, что составляет приблизительно 41% вероятности. Успех португальцев доступен с котировкой 3.45 (28%) — это наименее реальный исход встречи. Ничья дана за 3.10 (31%).

Квалификация «трехцветных» в полуфинал доступна за 1.69, этот рынок на «европейских бразильцев» дан за 2.23.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.45, ТМ 2.5 — за 1.58.

Вероятность обмена забитыми мячами оценена в 2.02, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.83.

Комбинированная ставка на победу Франции и тотал меньше 3.5 гола предложена за 2.95.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.00;

• победа Франции 1:0 — за 5.80;

• 0:0 — за 6.40.