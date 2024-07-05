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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

Португалия — Франция: Роналду вновь огорчит?

Прогноз на матч 1/4 финала чемпионата Европы Португалия — Франция 5 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Криштиану Роналду, сборная Португалии.
Фото Global Look Press
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5 июля сборные Португалии и Франции встретятся в четвертьфинале Евро. Игра на «Фолькспаркштадионе» в Гамбурге начнется в 22:00 по московскому времени. Главный арбитр — англичанин Майкл Оливер. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Португалия
Франция

Букмекеры считают, что у французов больше шансов на успех: их победа в основное время предложена с котировкой 2.40 — это примерно 41% вероятности. Выигрыш подопечных Роберто Мартинеса можно взять за 3.45 (28%), даже ничья идет с меньшим коэффициентом 3.10 (31%).

Квалификация «трехцветных» в полуфинал доступна за 1.69, этот рынок на Португалию дан за 2.23.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.00;

• победа Франции 1:0 — за 5.80;

• 0:0 — за 6.40.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.45, ТМ 2.5 — за 1.58.

Обмен забитыми мячами оценен в 2.02, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.83.

Слезы Криштиану Роналду. Криштиану — обуза для Португалии. Защитникам сборной Франции даже не придется выключать его из игры

Прогноз на матч Португалия — Франция

Португальцы не забили в двух последних играх Евро с Грузией (0:2) и Словенией (0:0), которую прошли только в серии пенальти. Франция тоже испытывает проблемы в завершении — до сих пор самостоятельно ни разу не отличилась с игры. При этом в обороне подопечные Дидье Дешама действуют прилично: за четыре матча пропустили только от Польши с пенальти. Также в шести из предыдущих 10 очных встреч Португалии не удалось огорчить «трехцветных».

Рекомендуемая ставка: «Франция не пропустит» за 2.40.

Евро-2024
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